Лондон, , 15:09 — REGNUM По итогам января 2021 года в Великобритании было произведено на 27,3% меньше автомобилей по сравнению с 2020 годом. Об этом 26 февраля сообщает Британское общество автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

В прошлом месяце британский автопром выпустил 86 052 автомобиля. На экспорт в было выпущено 69 360 машин — это на 29,1% меньше по сравнению январем прошлого года, уменьшилось и количество транспортных средств, произведенных для британского авторынка (16 692 ед.; — 18,3%). Экспорт в страны ЕС, США и Азию упал на 26,2%, 34,5% и 36,1% соответственно.

Как отметили в SMMT, производство автомобилей в Великобритании падает 17-й месяц подряд. На это повлияло множество факторов, к которым относятся: пандемия, проблемы с поставками и вступление в силу новых торговых правил после Brexit.

При этом в Великобритании наблюдается рост производство электрифицированных автомобилей (электрических, подключаемых гибридов и гибридов). В январе 2021 года выпуск электрокаров на британских предприятиях вырос на 18,9%, до 21 792 единиц.

Ранее стало известно, что продажи автомобилей в Великобритании в январе 2021 года упали до уровня 1970 года.

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