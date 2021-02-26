Москва, , 15:04 — REGNUM Соединённые Штаты, нарушающие права собственных граждан, не имеют морального права учить другие страны соблюдению гражданских свобод. Об этом 26 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Новой администрации США стоило бы прежде всего слушать собственных граждан, а не устраивать охоту на ведьм у себя же в стране, а потом лицемерно говорить о правах человека в других государствах», — сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что в текущих условиях стало особенно очевидным отсутствие у США «моральных оснований бесконечно учить других жизни по части соблюдения прав человека и гражданских свобод».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что многочисленные факты притеснения представителей средств массовой информации в западных странах говорят, что этим странам необходимо вводить санкции против себя.

Она привела список из двух десятков известных случаев, когда журналистам мешали выполнять их обязанности в странах Запада — США, Франции, Германии, Великобритании и других.

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