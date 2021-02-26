Вашингтон, 26 февраля 2021, 15:03 — REGNUM Издательская компания Devolver Digital анонсировала необычную игру Boomerang X. Трейлер был опубликован 25 февраля на YouTube-канале ReturnDigital.
Эта игра в жанре экшен-арены предложит геймерам управлять героем, вооружённым магическим смертоносным бумерангом. Персонаж, выполняя различные акробатические трюки, будет сражаться с существами, напоминающими огромных насекомых.
Разработкой Boomerang X занимается студия Dang! Релиз Boomerang X состоится весной 2021 года на ПК и Nintendo Switch.
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