Москва, , 15:03 — REGNUM К США хорошо относятся 17% жителей России, плохо — 28%, безразлично — 48% граждан. По мнению 60%, Америка играет в мире отрицательную роль, приводит данные Фонд «Общественное мнение».

Отношения России и США считают хорошими 10%, плохими — 41%. Надеются, что отношения двух стран улучшаться 19%, ухудшатся — 15%. Не предвидят изменений 44% опрошенных.

При этом большинство участников опроса (64%) уверены, что руководство России должно стремиться к улучшению отношений с США (среди людей старше 60 лет — 78%). Полагают, что не нужно стараться улучшить отношения 19%.

Опрошены по телефону 22−24 января 2021 года 1500 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, новый президент США Джо Байден производит на жителей России скорее положительное впечатление (36%), чем отрицательное (12%).

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