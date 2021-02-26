Ярославль, , 15:02 — REGNUM Гололёд после ледяного дождя парализовал движение на многих улицах Ярославля. Пробки в городе в середине дня 26 февраля достигли 10-бального значения по данным сервиса «Яндекс-пробки», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославцы выталкивают застрявший троллейбус Дмитрий Ильин, группа «Дороги Ярославля» в Facebook

Как сообщают жители в социальных сетях, особенно затруднено движение по Московскому проспекту, где из-за наклона буксует общественный транспорт и грузовики. В региональном управлении ГИБДД просят жителей города отказаться на время от поездок на личном транспорте.

«Госавтоинспекция рекомендует водителям по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного транспорта. Также в условиях непогоды необходимо снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП. Помните про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдение безопасного расстояния, будьте аккуратными при совершении маневров на дороге, в том числе перестроении», — сообщили в ГИБДД.

В городе множество аварий, в основном на центральных улицах — Московском проспекте и проспекте Октября. Гололёд усугубил «снежный коллапс», многие улицы не расчищены со времени снегопада 13 февраля. Утром 26 февраля жителям города пришлось вручную выталкивать троллейбус, застрявший на Ленинградском проспекте.

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