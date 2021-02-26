Белгород, , 15:03 — REGNUM 10 единиц оружия времен Великой Отечественной войны спрятал в сауне на территории своего домовладении 42-летний житель Корочанского района Белгородской области. Боеприпасы признаны боевыми и пригодными к стрельбе, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Оружие, которое изъяли в у подозреваемого, имело внешние признаки реконструкции. Экспертиза определила, что белгородец хранил у себя пулемёт системы Дегтярева образца 1927 года, три карабина «98k» (Маузер), две винтовки конструкции Мосина образца 1891/30 года, пистолет-пулемёт образца 1941 года конструкции Шпагина, две саморазрядные винтовки образца 1940 года конструкции Токарева и пистолет-пулемёт МР. Девять из десяти единиц признаны боевыми и пригодными к стрельбе. В доме белгородца сотрудники полиции обнаружили свыше 1,5 тысячи патронов.

За незаконное приобретение и хранение оружия в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые баллистические, дактилоскопические и биологические судебные экспертизы. С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.