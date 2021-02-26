Варшава, , 15:01 — REGNUM В польском Музее спорта прошел памятный вечер, посвященный 100-летию со Дня рождения легендарного футбольного тренера Казимежа Гурского. Во время мероприятия представитель польской почты представил новую почтовую марку с изображение тренера. Об этом 26 февраля сообщает Polskie Radio 24.

Знаменитый тренер родился 2 марта 1921 года во Львове, который тогда входил в состав Польши. Он прославился руководством сборной Польши по футболу. Он привел национальную команду к ряду крупных международных достижений: победа на Олимпийских играх в 1972 году, бронзовые медали чемпионата мира по футболу в 1974 году, а также серебряные медали Олимпийских игр 1976 года.

В Польше его называют лучшим тренером в истории польского футбола. В его честь назван стадион в Варшаве, где домашние игры проводит местный клуб «Висла».

Гурский умер 23 мая 2006 года в возрасте 85 лет.