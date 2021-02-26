Буэнос-Айрес, , 15:01 — REGNUM Из 1 700 000 распределенных в Аргентине доз только 800 тысяч оказались примененными. Скандал с вакцинацией был вызван расхождением в цифрах в системе, сообщает аргентинское издание La Nación.

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Программа публичного мониторинга вакцинации, запущенная новым министром здравоохранения Карлой Виззотти, чтобы «гарантировать большую прозрачность» после скандала с вакцинацией официальных лиц, показала реальность: есть не только проблемы с получением вакцин в мире и задержки вакцинации в Аргентине, но и серьезные проблемы с реестром.

По этой причине из 1 720 115 вакцин против COVID-19, которые уже были распределены по стране, было применено только 829 832. То есть 890 283 дозы не применялись или не регистрировались. Согласно данным, приведенным ранее, это более половины вакцин, причём эти данные могли измениться, поскольку система отображается в режиме реального времени.

Объяснение этой проблемы, предоставленное министерством здравоохранения источнику издания, раскрывает две проблемы. Во-первых, они признают, что в каждой провинции разные уровни вакцинации, что объясняет задержку. А с другой стороны, они признают, что загрузка данных отсутствует, что объясняет различия, которые проявились в последние дни между распространением и официальными записями. Однако в правительстве уверены, что в ближайшие дни нагрузка «сойдет» и этот разрыв между количеством прививок и основными данными сократится.

Источником данных для программы мониторинга является Федеральный реестр вакцинации (Nomivac) — система, в которую на данный момент разрешено загружать информацию только врачам. Другие учреждения, в которых проводится вакцинации, такие как школы или профсоюзные центры, еще не могут зарегистрироваться в Nomivac. Например, президент Альберто Фернандес и министр экономики Мартин Гусман появились в реестре Объединенной информационной системы здравоохранения Аргентины (SISA) два дня назад — спустя несколько недель после вакцинации. Профсоюзный деятель Уго Мояно не появлялся до 23 февраля.

Источники в минздраве Аргентины заверили, что через два-три дня новые центры получат это разрешение, что будет способствовать нормализации ситуации. Пока ситуация напоминает начало пандемии, когда загрузка данных о погибших от коронавируса была отложена, и пришлось провести срочное обновление данных.

«Если есть задержка с регистрацией, это не позволяет точно знать, как проходит кампания вакцинации. Это не позволяет узнать, сколько доз фактически было применено, и не позволяет сравнивать, например, сколько вакцин было доставлено, распределено и сколько вакцин продолжает поставляться», — объясняет Адольфо Рубинштейн, эпидемиолог и бывший министр здравоохранения администрации Маурисио Макри.

По словам инфектолога Эдуардо Лопеса, «от 30 до 40% медицинского персонала еще не получили вторую дозу». «Это не загрузка данных, а медленная вакцинация. Во-первых, мы должны посмотреть, работает ли система загрузки быстро. Во-вторых, есть ли человеческие ресурсы. В-третьих, удобна ли вообще система в использовании. Я думаю, что она как минимум на 30% отстает в загрузке данных».

«Предполагается, что у каждого центра вакцинации должен быть административный вход в SISA, потому что в противном случае он проходит вакцинацию, а данные о его вакцинации не загружаются, и может быть сделана двойная вакцинация», — предупредила депутат от оппозиции Грасиела Оканья.

Проблемы в провинциях

Различия между провинциями являются еще одной проблемой. Каждая юрисдикция имеет различные возможности вакцинации, что объясняет разницу между уже полученными дозами и теми, которые уже были применены. Лидером является Буэнос-Айрес, который имеет 668 860 доз и применил 296 225 доз, за ним следует город, который получил 187 425 и использовал 77 298 доз. Ла-Пампа регистрирует наименьшую разницу, она получила 14 500 и применила 12 367.

Вот почему распределенные дозы не совпадают с дозами, которые уже прибыли в страну. Распределение по провинциям рассчитывается на основе возможностей вакцинации каждой юрисдикции. Это подразумевает не только скорость, с которой они могут прививать, но и такие вещи, как охлаждение вакцин, где они могут храниться. Таким образом, правительство рассылает вакцины в провинции, если они могут обеспечить им правильное хранение и так далее.

Программа публичного мониторинга вакцинации — это онлайн-реестр, к которому может получить доступ любой гражданин и который показывает в режиме реального времени информацию о вакцинации против коронавируса. Задача обеспечения прозрачности плана вакцинации была главной целью первой встречи Виззотти в качестве министра здравоохранения и главы кабинета министров Сантьяго Кафиеро.

Цифры довольно далеки от обещанных. В декабре 2020 года президент Альберто Фернандес рискнул сказать, что к этому месяцу они смогут «охватить два миллиона человек двумя вакцинами».

После этого февраль превратился в новый месяц для достижения своей цели. 26 февраля, за несколько дней до конца месяца, миллион вакцинированных еще не был достигнут, только 271 001 прошли повторное вакцинирование. Между тем, 25 февраля, около 22:00, в страну из Китая поступило еще 904 000 доз вакцины Sinopharm, но среднее количество вакцинированных в месяц далеко от того, что хотело правительство.