Тбилиси, , 15:03 — REGNUM Преодоление политического кризиса в Грузии будет возможно только после того, как власти освободят «политических заключенных» и согласятся на проведение досрочных парламентских выборов. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров объединившихся оппозиционных партий, которое, как передаёт «Общественное телевидение», было зачитано 26 февраля в ходе протестного митинга возле здания парламента Грузии в Тбилиси.

По данным журналистов, текст коллективного обращения зачитал лидер партии «Лело» Бадри Джапаридзе. Он заявил, что в оппозиции ждут освобождения лидера партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нику Мелию, обвиняемого в организации беспорядков в июне 2019 года, и совладельца телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, осужденного за незаконное ношение оружия.

«Чтобы разрядить этот кризис и вернуть процесс в мирное русло, нужно прекратить политические преследования, освободить Нику Мелия и Георгия Руруа. Необходимо назначить новые выборы в парламент по той системе и правилам, которые отражены в общих предложениях оппозиции», — зачитал обращение Джапаридзе.

Он добавил, что до тех пор, пока эти требования не будут удовлетворены, в Грузии будет длиться «мирный, бескомпромиссный, острый, непрерывный и всеобъемлющий протест».

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы», и объявили бойкот парламенту. После того, как 23 февраля был арестован Мелия, ситуация усугубилась. Лидеры оппозиционных партий договорились с 26 февраля начать бессрочную акцию протеста.

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