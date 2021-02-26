Варшава, , 15:00 — REGNUM Утром 26 февраля в Варшаве группа из десяти активистов экологического движения, протестующих против изменения климата, вышла на проезжую часть и заблокировала перекресток улиц Эмилии Плятер и Ерозолимской. Об этом передает Onet.pl.

Журналисты отмечают, что активисты собрались у здания Центрального вокзала польской столицы, однако позже направились к проезжей части. Они несли красные транспаранты с лозунгами «Чрезвычайное климатическое положение» и «Планета Земля умирает».

На перекрестке, куда они вышли, прекратилось движение автомобилей, образовалась пробка. После акции полицейские составили административные протоколы за нарушение дорожного движения и несанкционированную акцию протеста. Активистам грозят штрафы.

После акции на странице организации Extinction Rebellion Polska в социальной сети появилось следующее пояснение: «Мы провели эту акцию, потому что мы не согласны с бездействием депутатов перед лицом климатической катастрофы. Мы не согласны с тем, что они постоянно игнорируют наши требования, которые могут помочь остановить климатическую катастрофу».