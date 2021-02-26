Пекин, , 14:59 — REGNUM Китайская сторона вновь отвергла обвинения в свой адрес в геноциде в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Как заявил 26 февраля официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, все вопросы Синьцзяна относятся ко внутренней политике КНР.

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Дипломат назвал подобные обвинения ложью и дезинформацией.

«За последние 60 лет ожидаемая продолжительность жизни в Синьцзяне увеличилась более чем вдвое — с 30 до 72 лет. За последние 40 лет уйгурское население Синьцзяна выросло более чем вдвое. Только с 2010 по 2018 год уйгурское население Синьцзяна выросло на 25%, что более чем в 12 раз превысило рост ханьского населения, — привёл цифры представитель китайского внешнеполитического ведомства. — Могу я спросить у друзей журналистов, кто из вас видел такой «геноцид»?

Вэньбинь подчеркнул, что отдельные западные страны никоим образом «не проявляют подлинной озабоченности благополучием народа Синьцзяна, а пытаются вмешиваться во внутренние дела Китая под предлогом соблюдения прав человека и срывать процесс развития в Синьцзяне».

Он также назвал ошибочными действия парламента Нидерландов, признавшего факт геноцида в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

«В Синьцзяне никогда не происходило геноцида — это ложь, распространяемая экстремистами для того, чтобы очернить облик Китая», — подчеркнул дипломат.

При этом он выразил надежду, что нидерландская сторона «проявит уважение к ключевым интересам Китая и незамедлительно прекратит предпринимать ошибочные шаги».

Как сообщало ИА REGNUM, в Синьцзяне действует ряд ограничений, вызванных стремлением властей Китая предотвратить сепаратизм этого региона, населённого по большей части исповедующими ислам уйгурами.

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Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал политику властей Китая в отношении жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района геноцидом. По его словам, китайские политики под руководством Компартии с марта 2017 года, а возможно, и ранее, совершали преступления против человечности в отношении представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне.

Такого же мнения придерживаются в нижней палате канадского парламента — палате общин, где официально назвали геноцидом действия Китая по отношению к уйгурам, казахам и другим тюркоязычным народам. 22 февраля глава МИД Британии Доминик Рааб на 46-й сессии Совета ООН по правам человека обвинил власти КНР в нарушения прав человека по отношению к уйгурам в Синьцзяне.

25 февраля парламент Нидерландов заявил, что политика Пекина в Синьцзяне по отношению к национальному меньшинству уйгурам признана геноцидом.

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