Пекин, 26 февраля 2021, 14:59 — REGNUM Китайская сторона вновь отвергла обвинения в свой адрес в геноциде в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Как заявил 26 февраля официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, все вопросы Синьцзяна относятся ко внутренней политике КНР.
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Дипломат назвал подобные обвинения ложью и дезинформацией.
Вэньбинь подчеркнул, что отдельные западные страны никоим образом «не проявляют подлинной озабоченности благополучием народа Синьцзяна, а пытаются вмешиваться во внутренние дела Китая под предлогом соблюдения прав человека и срывать процесс развития в Синьцзяне».
Он также назвал ошибочными действия парламента Нидерландов, признавшего факт геноцида в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
При этом он выразил надежду, что нидерландская сторона «проявит уважение к ключевым интересам Китая и незамедлительно прекратит предпринимать ошибочные шаги».
Как сообщало ИА REGNUM, в Синьцзяне действует ряд ограничений, вызванных стремлением властей Китая предотвратить сепаратизм этого региона, населённого по большей части исповедующими ислам уйгурами.
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Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал политику властей Китая в отношении жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района геноцидом. По его словам, китайские политики под руководством Компартии с марта 2017 года, а возможно, и ранее, совершали преступления против человечности в отношении представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне.
Такого же мнения придерживаются в нижней палате канадского парламента — палате общин, где официально назвали геноцидом действия Китая по отношению к уйгурам, казахам и другим тюркоязычным народам. 22 февраля глава МИД Британии Доминик Рааб на 46-й сессии Совета ООН по правам человека обвинил власти КНР в нарушения прав человека по отношению к уйгурам в Синьцзяне.
25 февраля парламент Нидерландов заявил, что политика Пекина в Синьцзяне по отношению к национальному меньшинству уйгурам признана геноцидом.
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