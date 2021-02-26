Казань, , 15:23 — REGNUM В Татарии вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 26 февраля, прошли 75 922 жителя. Об этом сообщил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

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За сутки число привитых возросло на 2 172 человека. Вторую дозу препарата получили 13 620 человек. Основными вакцинируемыми остаются жители старше 60 лет (около 45% от общего числа), отметил представитель минздрава.

ИА REGNUM ранее сообщало, в ближайшие дни в Татарию поступит 13 тыс. доз вакцины от коронавируса. В республике продолжают наращивать темпы ввода новых прививочных пунктов от COVID-19. В настоящее время их насчитывается уже 153.

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