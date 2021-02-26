Курган, , 14:59 — REGNUM В Курганской области с 1 марта 2021 года возобновляется деятельность театров, концертных, культурно-досуговых учреждений с заполняемостью зала не более 50%. об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Также в регионе продлён режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 72 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 26 февраля выявлено 17 569 случаев заражения коронавирусом.