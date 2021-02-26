Москва, , 15:05 — REGNUM Российское посольство в Риге направило латвийскому МИД ноту протеста из-за вандализма в отношении советского памятника в городе Екабпилсе. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 26 февраля на брифинге.

Она подчеркнула, что дипломаты РФ незамедлительно отреагировали на очередной акт вандализма против памятника советским воинам, совершённый 24 февраля. От Латвии потребовали принять все меры для расследования инцидента, наказания виновных и устранения последствий произошедшего.

«Наше посольство в Риге незамедлительно отреагировало на этот варварский акт, направило в МИД Латвийской Республики ноту протеста», — заявила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крустпилском парке Екабпилса с памятника советским воинам исчезла пушка. Об этом рассказала председатель городского общества поддержки ветеранов Лидия Амосова.

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