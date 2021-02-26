Москва, , 14:57 — REGNUM На пост первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) переизбран Никита Симонян. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба организации.

Симоняна переизбрали в ходе голосования, которое прошло на заседании исполкома РФС.

Кроме того, вице-президентами РФС избраны Сергей Прядкин, Евгений Гинер, Игорь Каменский, Денис Соловьёв и Елена Илюхина.

Симонян является первым вице-президентом РФС с 1992 года. Он три раза исполнял обязанности президента организации.