Екатеринбург, , 15:05 — REGNUM В Екатеринбург привезли стационарные валидаторы для оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Устройства компании «Микроэлектроника» ранее использовались в Московской области, Севастополе и не только. Валидаторами оснастят 57 новых автобусов (по три устройства на борт).

Для оплаты проезда пассажирам потребуется приложить транспортную или банковскую карту к устройству, после чего устройство напечатает чек об успешно проведённой операции. Валидаторы появятся на линии примерно в конце апреля 2021 года. Сначала их работу будут контролировать кондукторы.

Как сообщало ИА REGNUM, общественный транспорт Екатеринбурга потерял треть пассажиров из-за пандемии.

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