Грозный, , 14:56 — REGNUM В Чечне получили первый компонент вакцины против коронавируса более 19 тыс. жителей. Вторым компонентом вакцины привито около 4,5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе минздрава региона. Среди всех привитых первым компонентом 5,4% лица в возрасте 60 лет и старше.

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Всего в республику с начала массовой вакцинации поступило более 23 тыс. доз вакцины «Спутник V». В регионе планируется привить против COVID-19 около 60% взрослого населения. В настоящее время, по данным минздрава, стали участниками вакцинации 3,3% населения.

Напомним, в Чечне с 10 февраля снят масочный режим, отменены другие ограничения, введенные режимом самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

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