Сеул, , 14:58 — REGNUM В Южной Корее выявили ещё 14 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает DongA Science со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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По их словам, два случая заражения локальные, ещё 12 случаев — завозные.

Начиная с октября 2020 года в Южной Корее подтверждено 142 случая заражения новыми штаммами коронавируса. Среди них 122 случаев заражения «британским» штаммом, 14 случаев — «южноафриканским» штаммом и шесть случаев — «бразильским» штаммом.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили более 400 заражений коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 88 922.

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