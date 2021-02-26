Вашингтон, , 14:55 — REGNUM Известный американский разработчик Американ МакГи (серия игр Alice) работает над переосмыслением сказки «Волшебник страны Оз». Об этом он рассказал 25 февраля на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/CLtVlxIjP0-/

Разработчик анонсировал новую франшизу под названием OZ: Adventures. В неё войдут сериал для одного из стриминговых сервисов и одиночная видеоигра.

По словам МакГи, его версия «Волшебника страны Оз» станет своеобразным аналогом «Бегущего человека». Это будет история о таинственном измерении, в которое попадают люди из различных временных эпох.

Напомним, Американ МакГи наиболее известен по разработке серии игр Alice — мрачному переосмыслению книги «Алиса в Стране чудес». Сейчас он занимается созданием триквела.

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