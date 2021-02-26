Москва, , 14:54 — REGNUM Афганистан остаётся крупнейшим поставщиком опиатов в мире, что не может не вызывать озабоченность России. Об этом 26 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам двухсторонних переговоров с главой МИД Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром.

«Мы выразили озабоченность сохраняющейся проблемой производства и контрабанды наркотиков. Контрабанда подпитывает террористические структуры, и это, к сожалению, Афганистан остаётся крупнейшим поставщиком опиатов в мире — его доля составляет 90% мирового рынка данного продукта. И мы заинтересованы в том, чтобы афганские власти более эффективно боролись с этой угрозой», — заявил Лавров.

«Будем укреплять потенциал соответствующих структур Исламской республики Афганистан как по двухсторонним каналам, так и через расширение реализуемого уже несколько лет совместного проекта России и Японии под эгидой управления ООН по наркотикам и преступности», — указал он.