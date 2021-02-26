Курган, , 14:52 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 72 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 26 зарегистрировано в Кургане, сообщает 26 февраля региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 74 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 26 февраля выявлено 17 569 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 15 537 человек, скончался 301 пациент с COVID-19 (на четыре человека более, чем днём ранее).