Москва, , 14:54 — REGNUM Компания «АвтоВАЗ» запатентовала экстерьер Lada Largus Cross, соответствующая запись появилась в базе Роспатента.

Ранее АвтоВАЗ уже запатентовал экстерьер пассажирского универсала обновленного семейства Lada Largus. После рестайлинга модели Largus получили внешний вид в фирменном X-стиле бренда Lada. У них были обновлены крылья, капот, бампер, решетка радиатора и наружные зеркала. А фары были унифицированы с Renault Logan второго поколения.

От обычной модели Largus версия с приставкой Cross отличается повышенным клиренсом. Он вырос до 195 мм.

Кроме того, обновленную Lada Largus Cross оснастили мультифункциональным рулем, камерой заднего вида, системой мультимедиа с навигацией и поддержкой Apple Carplay/Android Auto, обогревом лобового стекла и заднего дивана, датчиками света и дождя, подлокотником водителя с боксом для хранения и круиз-контролем.

Ранее стало известно, что новая модель Lada Niva сохранит черты базовой версии, однако в техническом плане претерпит кардинальные изменения.

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