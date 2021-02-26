Минск, , 14:50 — REGNUM Минфин Белоруссии в сообщении от 26 февраля проинформировал о росте государственного долга: к 1 февраля его нарастили на 3,3% до 59,7 млрд белорусских рублей (почти $23 млрд в эквиваленте). Несмотря на погашение части долга, правительство постсоветской республики продолжало заимствования.

«Внешний государственный долг по состоянию на 1 февраля 2021 года составил 18,3 млрд. долларов США, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%», — сказано в официальном сообщении.

Минфин сообщил о привлечении в январе внешних госзаймов на $35,7 млн: $25,5 млн от правительства России и $10,2 млн от МБРР. О займах госпредприятий и гарантированных государством частных заимствованиях информация отсутствует.

Погашение внешнего белорусского госдолга в январе 2021 года составило $270,1 млн. Из той суммы $84 млн получило правительство РФ и $186,1 млн — банки Китая.

«Внутренний государственный долг по состоянию на 1 февраля 2021 года составил 11,6 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 1,8 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 17,7%, — проинформировало министерство. — В январе 2021 года размещено внутренних валютных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 625,9 млн. долларов США».

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