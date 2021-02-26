Москва, , 14:48 — REGNUM Российские военные были предупреждены об авиаударе сил США по Сирии всего за несколько минут. Об этом 26 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам двухсторонних переговоров с главой МИД Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром.

«Наших военных предупредили за четыре или пять минут. Конечно, если даже говорить о «деконфликтинге», как это принято, в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, то это ничего не даёт — такого рода уведомления, буквально когда уже удар наносится», — заявил Лавров.Он также напомнил, что США находятся на территории Сирии незаконно, в нарушение всех норм международного права, включая резолюции Совета безопасности урегулирования в Сирии.

В ночь на 26 февраля Соединённые Штаты Америки нанесли авиаудары по территории Сирии, целью которых была инфраструктура, используемая военизированными группировками, поддерживаемыми Ираном.

Атака была проведена по указанию президента США Джо Байдена.