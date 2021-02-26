Киев, 26 февраля 2021, 15:12 — REGNUM Суд на Украине отказал в удовлетворении жалобы бывшего генпрокурора Виктора Шокина, который попытался отменить закрытие дела о вмешательстве в его работу. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.
В пресс-службе министерства напомнили, что дело, в котором фигурировал президент США Джозеф Байден и экс-президент Украины Пётр Порошенко, было закрыто ещё в сентябре 2020 года — за несколько месяцев до выборов президента США.
Сам Шокин в комментарии «Украинским новостям» обвинил генерального прокурора страны Ирину Венедиктову в невыполнении своих функций и пообещал обжаловать решение суда.
Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи, на которых люди с голосами, похожими на голоса Байдена и Порошенко, обсуждали увольнение Шокина с поста генпрокурора.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что украинские правоохранители также не будут пересматривать дела газодобывающей компании Burisma, в которых фигурировал сын президента США Хантер Байден.
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