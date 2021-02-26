Киев, , 15:12 — REGNUM Суд на Украине отказал в удовлетворении жалобы бывшего генпрокурора Виктора Шокина, который попытался отменить закрытие дела о вмешательстве в его работу. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

В пресс-службе министерства напомнили, что дело, в котором фигурировал президент США Джозеф Байден и экс-президент Украины Пётр Порошенко, было закрыто ещё в сентябре 2020 года — за несколько месяцев до выборов президента США.

«С этим решением не согласился заявитель Виктор Шокин и его адвокаты. Они обратились с жалобой на дознавателя полиции в суд. Детально ознакомившись с материалами производства, 25 февраля 2021 года суд вынес свой вердикт: в удовлетворении жалобы отказать», — сказано в сообщении МВД.

Сам Шокин в комментарии «Украинским новостям» обвинил генерального прокурора страны Ирину Венедиктову в невыполнении своих функций и пообещал обжаловать решение суда.

«Я не знаю, почему суд принял такое решение. Мы не получили ещё полного текста решения, но мне очень стыдно за МВД, что они начали комментировать это дело… Решение не вступило ещё в силу, а МВД уже комментирует. Это очень ошибочно и странно», — отметил бывший чиновник.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи, на которых люди с голосами, похожими на голоса Байдена и Порошенко, обсуждали увольнение Шокина с поста генпрокурора.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что украинские правоохранители также не будут пересматривать дела газодобывающей компании Burisma, в которых фигурировал сын президента США Хантер Байден.

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