Москва, , 14:48 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин 26 февраля наградил сотрудников управления Роспотребнадзора по столице. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства города.

Глава столицы принял участие в итоговой коллегии управления. Выступая, он отметил огромные риски и сложности, с которыми столкнулись работники надзорного органа в разгар пандемии коронавируса.

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«Если бы не были приняты жесткие ограничительные меры, не осуществлялся бы соответствующий контроль за их выполнением, если бы при вашей помощи мы быстро и эффективно не стали бы переводить в новый режим работы московское здравоохранение, я думаю, что жертв было бы гораздо больше», — сказал Собянин во время выступления.

Как сообщало ИА REGNUM, через два месяца в Москве могут быть отменены некоторые ограничения, связанные с распространением коронавируса, заявил Собянин в телеэфире.

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