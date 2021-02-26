Минск, , 14:47 — REGNUM «Едем в Токио драться. И чем больше жмут на людей, тем большее сопротивление. В этих условиях надо показывать результат, чтобы им доказать, что мы не с Луны свалились», — заявил 26 февраля Александр Лукашенко, проводя Олимпийское собрание Национального олимпийского комитета Белоруссии.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко обвинил оппозиционно настроенных белорусских спортсменов в предательстве и неблагодарности за всё сделанное для их спортивных успехов со стороны государства. Он также предложил равняться на белорусских паралимпийцев.

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«Спорт есть спорт: и так может быть, и эдак. Но покажи, что ты боролся, цеплялся за возможность, чтобы победить. Вот что самое главное, — поведал Лукашенко. — Поэтому нам надо поехать в Токио и показать, что мы нация, если мы на что-то способны. Тренерам и спортсменам хочу посоветовать и попросить: будьте патриотами, чтобы потом не было стыдно».

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