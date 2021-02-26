Москва, , 14:53 — REGNUM Американские военные предупредили Россию о готовящемся ударе по Сирии всего за несколько минут. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил 26 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с афганским коллегой Мохаммадом Ханифом Атмаром в Москве.

«Наших военных предупредили за четыре или пять минут», — сказал Лавров.

По его словам, такого рода уведомление, когда удар уже наносится, ничего не даёт. Лавров напомнил, что военные США находятся на сирийской территории незаконно, нарушая все нормы мирового права, в том числе резолюцию СБ ООН по сирийскому урегулированию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон объяснил воздушный удар по объектам в Сирии намерением уничтожить инфраструктуру проиранских группировок.

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