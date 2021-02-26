Москва, , 14:46 — REGNUM Российские туроператоры в конце февраля отмечают востребованность на путешествия в праздничные дни в честь 8 марта (три нерабочих дня), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Особым спросом пользуются туры в Стамбул, Ереван, Белград и Санкт-Петербург. Основная причина востребованности — привлекательные цены и гибкая экскурсионная программа.

Туры в зарубежные города на 8 марта обойдутся от 29 тыс. до 41 тыс. рублей на двоих в Санкт-Петербург — от 10,8 тыс. рублей на двоих. В Северную столицу летают самолёты из 16 городов России.

Как сообщало ИА REGNUM, на 23 февраля наиболее популярные направления отдыха граждан были Сочи и Турция.

Читайте также: Куда поедут российские туристы на 23 февраля и 8 марта