Токио, , 14:46 — REGNUM Японский разработчик Тэцуя Номура уйдёт с должности руководителя разработки Final Fantasy VII Remake. Об этом 26 февраля сообщило издание Gematsu.

Номура займёт должность креативного директора проекта, а руководителем разработки станет Наоки Хамагути. По словам разработчика, это решение было принято в связи с большим количеством новых игр по мотивам Final Fantasy VII, каждая из которых потребует внимания Номуры.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, компания Square Enix анонсировала The First Soldier — новую «королевскую битву» по мотивам Final Fantasy VII. В ней геймерам нужно будет сражаться за право стать членом элитного подразделения «СОЛДАТ».

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