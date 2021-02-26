Йошкар-Ола, , 14:46 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 26 февраля выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. До этого в течение четырех дней подряд подтверждалось по 37 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 719 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 10 422 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 36 человек. 169 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки, как и днем ранее, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1128 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 190 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 391 человек, из них у 381 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 32 пациента, при этом госпитализированы 20 жителей Марий Эл.