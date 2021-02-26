Саратов, , 15:21 — REGNUM В Саратове завершили расследование уголовного дела в отношении 73-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении 38-ми эпизодов преступления по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»), а также преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области, в период с осени 2016 года по июль 2020 года обвиняемый проживал в квартире в Волжском районе Саратова и совершал действия сексуального характера в отношении своих внучек 2005 и 2008 годов рождения. О его деяниях от одной из дочерей случайно узнал отец. Мужчина сообщил об этом жене. Мать, поговорив с девочками, подтвердила опасения отца. Родители обратились с заявлением в полицию.

Следствию удалось собрать доказательства вины в отношении подореваемого. Пожилой мужчина заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

ИА REGNUM напоминает, бывшему и.о. министра образования и науки Архангельской области Юрию Гнедышеву предъявлено обвинение в развращении школьниц и распространении порноматериалов. Первоначально в ходе допроса экс-глава министерства признал свою вину. Однако в последующем линию поведения изменил, отказавшись выражать свое отношение к предъявленному обвинению.

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