Курган, , 14:45 — REGNUM В Курганской области до 14 марта 2021 года продлён режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Пожилые люди продолжают оставаться в Зауралье в зоне риска и составляют значительную долю из числа вновь заражённых коронавирусом. Кроме того, они тяжелее других переносят заболевание.

Люди старше 65 лет могут выходить из дома лишь при обращении за медицинской помощью; при следовании к месту работы; при посещении судов, органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов административной юрисдикции; походе в магазин или к месту приобретения услуг; выгуле домашних животных.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам органов власти, организаций, индивидуальных предпринимателей.