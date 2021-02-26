Майкоп, , 14:45 — REGNUM В Адыгее за прошедшие сутки подтвержден диагноз COVID-19 всего у семи человек. Это наименьший показатель с начала второй волны распространения коронавирусной инфекции. С 1 февраля число заразившихся в сутки снизилось в семь раз. Такие данные приводит 26 февраля федеральный оперативный штаб.

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Коэффициент распространения инфекции сократился до 0,74, сообщили в минздраве Адыгеи. Выздоровели за прошедший день и сняты с контроля 34 жителя республики. Общее число сумевших справиться с болезнью достигло 12 117 человек. А выявлено больных COVID-19 за все время пандемии 13 761 человек. За это же время численность скончавшихся от осложнений, вызванных болезнью, достигла 146 человек.

Как отметили в минздраве региона, в инфекционных госпиталях Адыгеи уже снизилась потребность в койко-местах для ковид-пациентов.

«Если раньше было развернуто 1260 койко-мест, то сейчас из-за ненадобности их число сокращено до 400 койко-мест: по 100 мест осталось в Майкопской городской и Энемской больницах, 200 — в республиканской инфекционной больнице», — сообщили в ведомстве.