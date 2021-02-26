Самара, 26 февраля 2021, 14:49 — REGNUM Арбитражный суд Самарской области начал свою работу в историческом здании в Самаре. Об этом 26 февраля сообщил глава региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.
По его словам, историческое здание на ул. Самарской рядом стояло заброшенным с 90-х годов и постепенно ветшало. Рабочие провели его реконструкцию. Теперь в нем располагается Арбитражный суд региона, отметил Азаров.
Азаров пожелал сотрудникам суда успехов.
Он напомнил, что в 2019 году также был реконструирован долгострой на Крымской площади. В нем разместился Шестой кассационный суд.
Читайте ранее в этом сюжете: Суд в Петербурге прекратил дело по иску о декларации Беглова