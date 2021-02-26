Москва, , 14:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин 26 февраля обсуждает ситуацию в Нагорном Карабахе и деятельность российских миротворцев в регионе на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

«Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования. Хотел бы услышать ваши оценки того, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники и как идёт сотрудничество с международными организациями по этому направлению, с нашими иностранными партнёрами», — заявил Путин.