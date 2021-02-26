Ярославль, , 14:42 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков и бывший и.о. мэра Алексей Малютин проинспектировали Заволжский район города на предмет качества уборки улиц. Об этом в социальных сетях сообщил Владимир Волков.

Снегопад в Ярославле

Корреспондент ИА REGNUM узнал у Алексея Малютина, с чем связан такой выезд. Как выяснилось, проблема уборки Ярославля обсуждалась на заседании регионального политсовета партии «Единая Россия», куда входят бывший и действующий градоначальники.

«Я как депутат «Единой России» не могу не видеть проблем с уборкой города. Об этом я заявил на политсовете. Владимир Волков в ответ сказал, что лучше, чем в этом году, город не убирался никогда. Я спросил, какой город имеется в виду? Предложил поехать и посмотреть, как убирают Заволжский район. В 22 часа мы встретились на Октябрьской площади. К этому времени туда приехала техника. После этого мы проехали по объездным путям (на время ремонта проспекта Машиностроителей — ИА REGNUM) за Волгой. Он согласился, что на большей части дорог присутствует колейность, с которой надо бороться. Пообещал в ближайшее время разобраться. Будем ждать», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Малютин.

Алексей Малютин и Владимир Волков проехали по улицам Красноборской, Сахарова, Школьному проезду и улице Космонавтов до выезда на проспект Авиаторов.

«Когда мы приехали, по Школьному проезду грейдер ездил и с утра результат чувствовался. Но в связи в перекрытием проспекта Машиностроителей во время снегопада такие вещи надо делать в ежедневном режиме. Если это делать, то перекрытие пройдет для жителей более безболезненно. Я думал, что они и Октябрьский мост за ночь очистят, но не очистили. И он в середине с сугробом, и по бокам снег остался», — рассказал Малютин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 февраля на проблему уборки Ярославля обратил внимание и губернатор Дмитрий Миронов.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор пообещал «другие решения» за провал уборки Ярославля