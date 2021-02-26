Токио, , 14:41 — REGNUM Экшен-игра Monster Hunter Rise выйдет на PC в 2022 году. Об этом 26 февраля сообщает портал fanbyte.

Создатели проекта отметили, что PC-версия всё ещё находится в разработке, но она точно увидит свет в 2022 году. Версия для Nintendo Switch, в свою очередь, выйдет, как и было запланировано — 26 марта 2021 года.

Напомним, Monster Hunter — это серия ролевых экшенов, в которых игроки сражаются с огромными доисторическими чудовищами. Последней частью франшизы стал успешный Monster Hunter World, который высоко оценили как критики, так и рядовые геймеры.

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