Белгород, 26 февраля 2021, 14:44 — REGNUM В неагрессивную собаку, забежавшую на территорию завода «Агро-Белогорье» в посёлке Яковлево Белгородской области, выстрелил из воздушного ружья сотрудник завода. Видеокадры обсуждают в соцсетях 26 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ухоженный и упитанный хаски прожил на территории завода несколько дней, в пабликах опубликовали фото заблудившейся собаки и просили откликнуться хозяев животного. 26 февраля в Сеть выложили видеоролик, на котором мужчина с ружьём, лица которого не видно, но голос за кадром называет его «Юрий Николаевич», целится в собаку, а затем стреляет. В соцсетях затем появилась информация, что стрелявший — сотрудник службы безопасности завода.
Хаски на машине предприятия повезли на обследование в ветеринарную клинику.