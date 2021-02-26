Белгород, , 14:44 — REGNUM В неагрессивную собаку, забежавшую на территорию завода «Агро-Белогорье» в посёлке Яковлево Белгородской области, выстрелил из воздушного ружья сотрудник завода. Видеокадры обсуждают в соцсетях 26 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ухоженный и упитанный хаски прожил на территории завода несколько дней, в пабликах опубликовали фото заблудившейся собаки и просили откликнуться хозяев животного. 26 февраля в Сеть выложили видеоролик, на котором мужчина с ружьём, лица которого не видно, но голос за кадром называет его «Юрий Николаевич», целится в собаку, а затем стреляет. В соцсетях затем появилась информация, что стрелявший — сотрудник службы безопасности завода.

«Собака попала на территорию комбикормового завода, что недопустимо, согласно условиям санитарной биобезопасности. Сотрудником службы безопасности самостоятельно было принято решение отпугнуть животное, выстрел производился из пневматического оружия. Животное убежало, но незначительно пострадало. Проводится служебная проверка, по результатам которой будет, в том числе, принято решение о мерах дисциплинарного взыскания в отношении сотрудника службы безопасности. По предварительным данным, его ждёт увольнение», — прокомментировали на заводе видео для телеграм-канала «Белгород №1».

Хаски на машине предприятия повезли на обследование в ветеринарную клинику.