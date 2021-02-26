Сухум, , 14:45 — REGNUM В Абхазии члены оппозиционного объединения «Абхазское народное движение» (АНД) отказались участвовать в работе Общественного совета при президенте республики. Соответствующее заявление было опубликовано 25 февраля на странице АНД в соцсети Facebook.

В заявлении сообщается, что на государственном телевидении исказили высказывания представителей оппозиции на встрече в администрации президента.

«Приглашение оппозиции на данную площадку в период острого энергетического, экономического и политического кризиса мы восприняли как готовность власти к диалогу, хоть и запоздалую. Однако, на Абхазском государственном телевидении был показан расширенный репортаж с заседания, в котором цинично были отредактированы выступления спикеров от оппозиции, полностью исказив смысл и содержание сказанного», — говорится в обращении.

В нем также утверждается, что подобные случаи якобы уже происходили и раньше.

Члены АНД потребовали извинений от представителей администрации президента за произошедшее, а также увольнения главы Абхазского государственного телевидения. Также члены АНД потребовали назначать на должность заместителя телеканала представителя оппозиции.

К заявлению АНД присоединились партии «Апсны», «Форум народного единства Абхазии», Народная партия, а также общественные организации «Абааш», «Аруаа» и «Аидгылара».