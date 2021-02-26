Москва, , 14:39 — REGNUM Финансово подпитав реальный сектор экономики РФ в 2020 году, банки могут рассчитывать на усиление его бизнес-активности, которое, в свою очередь, положительно отразится на показателях самих банков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал высказывание бывшего министра финансов России Михаила Задорнова, который предположил, что в 2021 году рост банковского сектора РФ может составить 7−8%.

«2021 год можно назвать стартовой площадкой, от которой экономика начала отталкиваться после сильнейшего провала в 2020 кризисном году, — сказал Чередниченко. — Банковский сектор не стал исключением. Финансово подпитав реальный сектор экономики, банки могут рассчитывать на усиление его бизнес-активности, которое, в свою очередь, положительно отразится на показателях доходности финансовых институтов. Можно сказать, что инвестиции банковского сектора, сделанные в 2020 году, могут дать усиленную отдачу в 2021-м. Причем эффект от этих отдач вполне может обогнать средний показатель рынка вдвое, достигнув 6−8-процентного прироста».

Этому способствуют два ключевых фактора. Во-первых, как пояснил Чередниченко, банки достаточно эффективно отработали механизм дистанционной работы, что позволит им использовать его и далее. А это, в свою очередь, достаточно эффективный и гибкий инструмент снижения издержек.

«Во-вторых, 2020 год стал серьезным катализатором для создания экосистем, и наиболее активными участниками этого «марафона» опять же стали банки. В современных условиях экосистемы не только позволяют диверсифицировать риски, но и позволяют приумножать финансовый результат за счет использования всех бизнес-единиц, входящих в эти экосистемы», — пояснил Чередниченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российские банки неохотно кредитуют производственные предприятия и реальный сектор экономики РФ.

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