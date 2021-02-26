Нижний Новгород, , 14:39 — REGNUM После взрыва газа в пристройке к жилому дому на Мещерском бульваре были госпитализированы три человека. Об этом сообщает минздрав Нижегородской области.

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Один из пострадавших после осмотра врачей был отправлен на амбулаторное лечение.

Одну из женщин госпитализировали в городскую больницу №39, после проведения КТ (компьютерной томограммы) и консультации нейрохирурга она также была отправлена домой.

Третья пострадавшая, которую извлекли из-под завалов, находится в ПИМУ (Приволжском исследовательском медицинском институте). «У нее 35% ожогов тела, резаная рана и ушибы головы. В данный момент ей проводят бронхоскопию, врачи подозревают термоингаляционную травму и продолжают обследование», — уточнили в минздраве.

Её состояние оценивается как тяжёлое, она госпитализирована в реанимационное отделение.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошел утром 26 февраля в пристрое к многоквартирному дому. В результате пострадали три человека. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Обрушение конструкций произошло на площади 200 кв метров. Кроме того, повреждено остекление квартир первого и второго этажей многоэтажного дома — всего около 100 оконных проемов.