Вашингтон, , 14:38 — REGNUM В сеть выложили трейлер будущей игры Solar Ash, разработкой которой занимается студия Heart Machine. Ролик был опубликован 26 февраля на YouTube-канале PlayStation.

Действие игры развернётся в огромной чёрной дыре, известной как Бездна. Геймерам предложат управлять действиями существа по имени Рей, которая направится в этот таинственный мир ради спасения своего. Разработчики показали зрителям игровой процесс Solar Ash, игра будет выполнена в жанре трёхмерного платформера (герой передвигается по платформам).

Напомним, в марте 2016 года студия Heart Machine выпустила игру Hyper Light Drifter, которая понравилась многим геймерам. В качестве издателя Solar выступает компания Annapurna Interactive, релиз игры состоится на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5, а также на ПК.

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