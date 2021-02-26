Санкт-Петербург, 26 февраля 2021, 15:07 — REGNUM Представители незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» намерены обратиться в Конституционный суд в связи с запретом в Петербурге на любые политические акции, включая одиночные пикеты, под предлогом противодействия пандемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в организации в пятницу, 26 февраля.
«Само по себе, конечно, удивительно, что петербургские суды закрывают глаза на очевидный факт: одиночные пикеты не могут способствовать распространению ковида, и соответствующее постановление правительства Петербурга подлежит отмене. И вообще под предлогом борьбы с пандемией власти окончательно оборзели, запрещая вообще любые публичные акции», — заявил координатор «другороссов» в Петербурге Андрей Дмитриев.
Ранее судья Смольнинского районного суда Екатерина Мезенцева отклонила жалобу Дмитриева на решение мирового судьи, которая назначила ему 4 тысячи рублей штрафа по антиковидной статье за одиночный пикет: в октябре 2020 года активист выходил к генеральному консульству Турции с плакатом «Эрдоган, руки прочь от Карабаха».
«Теперь у нас есть возможности обжаловать это постановление в Конституционном суде, что мы и сделаем в ближайшее время. Нужно добиваться соблюдения права на свободу собраний», — считает Дмитриев.
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Ранее петербургские отделения партий КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко» также требовали от губернатора Александра Беглова прекратить запрещать под предлогом ковида любые публичные политические акции, раз уже разрешены культурные и спортивные мероприятия, но успеха не достигли.
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