Москва, , 14:35 — REGNUM Мирные переговоры властей Афганистана с исламским движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), наталкиваются на серьёзные препятствия. Об этом 26 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам двухсторонних переговоров с главой МИД Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром.

«У нас, Российской Федерации, вызывает обеспокоенность то обстоятельство, что несмотря на запуск межафганского переговорного процесса в той же Дохе, обстановка в Афганистане нестабильна, наблюдается и эскалация», — заявил Лавров.

«Мы едины в том, что существенным фактором деградации положения дел в Афганистане является группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM), которая нацелена на укрепление своего влияния в том числе в северных провинциях Афганистана с прицелом на превращение этой территории в плацдарм для экспансии в Центральную Азию», — указал он.