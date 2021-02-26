Москва, , 14:33 — REGNUM Научно-исследовательский институт «Вектор» (входит в Ростех) разработал мобильный комплекс борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Защита», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Отмечается, что комплекс способен подавлять управление дроном в радиусе двух километров вне зависимости от времени суток и погодных условий, оставаясь незаметным и неуязвимым для радиопротиводействия.

«На развертывание системы требуется не более 30 минут. Устройство также способно обнаружить местонахождение пульта управления дрона и разорвать канал связи с летательным аппаратом», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора концерна «Вега» Вячеслава Михеева, испытания «Защиты» уже завершены и предприятие готово к серийному производству. НИИ «Вектор» готов выпускать до 50 комплексов ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации получат комплекс «Валдай», способный противодействовать малоразмерным беспилотникам, которые выполняют полёт в режиме радиомолчания.

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