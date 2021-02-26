26 февраля 2021 | Время чтения 6 мин

Американские республиканцы собираются в Орландо на этой неделе на Конференцию консервативных политических действий (CPAC), ежегодное мероприятие, которое позволяет низовым активистам, видным комментаторам и законодателям обсудить настоящее и будущее состояние Республиканской партии. Нынешняя конференция является первой после того, как бывший президент Дональд Трамп покинул Белый дом. Чего ждать от мероприятия — и участия в нем Трампа — обсуждает в издании The Hill Тэл Экселрод.

Игорь Юдкевич, , 16:18 — REGNUM Мероприятия CPAC в последние несколько лет были излюбленными фестивалями Трампа, который использовал именно это событие для начала своей политической карьеры в 2011 году и там же сделал несколько выступлений, пока был в Белом доме. В этом году не ожидается никаких изменений — опросы показывают, что Трамп остается дико популярным среди избирателей-республиканцев, и он собирается выступить с программной речью в воскресенье, 28 февраля, в последний день конференции.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем временем эксперты составляют список потенциальных кандидатов в Белый дом, включая губернаторов Кристи Ноем из Южной Дакоты и Рона ДеСантиса из Флориды; бывшего госсекретаря Майка Помпео; сенаторов Теда Круза (Техас), Джоша Хоули (Миссури), Рика Скотта (Флорида) и Тома Коттона (Арканзас).

Вот пять вещей, которые стоит посмотреть на собрании CPAC на этой неделе.

Что скажет Трамп?

Воскресная речь Трампа ознаменует его возвращение на политическую сцену и станет его первым появлением перед приверженцами Республиканской партии с момента ухода с поста. Со времени инаугурации президента Байдена в январе Трамп появлялся в Fox News и других дружественных изданиях только для того, чтобы похвалить покойного консервативного комментатора Раша Лимбо и игрока в гольф Тайгера Вудса, который был серьезно ранен в недавней автомобильной аварии.

Источники уже предсказали, что Трамп перейдет в наступление на президента Байдена во время своей воскресной ночной речи, а также что-то прояснит про его собственную заявку на 2024 год. Человек, знакомый с готовящейся речью, сказал The Hill, что Трамп собирается выступить с резким предостережением о первых пяти неделях президентства Байдена, включая его отношение к иммиграционной политике и его позицию по отношению к Китаю среди прочего. По данным Fox News, Трамп, как ожидается, пройдет «прямо до линии объявления еще одной кампании», не делая ее официальной.

Дональд Трамп Gage Skidmore

С другой стороны: Трамп известен тем, что отклоняется от своих подготовленных замечаний, выступая перед поддерживающими его толпами, и дружелюбная аудитория может предоставить ему платформу для выполнения своего обещания преследовать республиканцев, которых он считает недостаточно лояльными.

«Он должен выйти и привести аргумент, который объединит республиканцев вокруг того, почему важно бороться с повесткой дня Байдена, и сделать полную защиту достижений, которые Байден пытается отменить», — говорит стратег Республиканской партии Алекс Конант. По его мнению, это поможет республиканцам сосредоточиться на текущих задачах, а не на повторных боях за последние четыре года «и перевернуть страницу невероятно неприятной главы как республиканской, так и американской истории. Вот что я надеюсь, что он сделает», — сказал Конант. И он же добавил, что Трамп имеет тенденцию преследовать членов своей собственной партии — в связи с чем, судя по последним пяти годам, можно ожидать, что Трамп использует CPAC, чтобы свести некоторые счеты и попытаться сформировать будущее партии по своему собственному образу.

На сколько Трамп выиграет неофициальный опрос?

Каждый год CPAC проводит соломенный опрос своих участников. Опрос часто воспринимается как сигнал о том, где находится консервативная база, и может указывать на то, насколько сильно низовые слои хотят принять Трампа.

Хотя до сих пор неясно, кто появится в опросе, ожидается, что Трамп победит в нем, причем с большим отрывом.

Январский опрос Гэллапа, проведенный в основном после беспорядков 6 января на Капитолийском холме, показал, что Трамп имел 88-процентный рейтинг одобрения среди республиканцев. Соответственно, по мнению Конанта, если сейчас он не выиграет опрос, набрав 90 с лишним процентов, это покажет реальную трещину в его фундаменте.

Кто еще может стать звездой?

CPAC уже давно является стартовой площадкой для карьеры законодателей, включая президентские выборы, учитывая то воздействие, которое она оказывает на республиканские низовые слои.

Традиция конференции подпитывать президентские ставки восходит к бывшему президенту Рональду Рейгану, который, будучи губернатором Калифорнии, появился на конференции в 1974 году — за шесть лет до того, как стал президентом.

Рональд Рейган и Дональд Трамп. 1987 White House

Трамп начал появляться на собрании в 2011 году, используя свои речи, чтобы приукрасить собственную консервативную добросовестность.

Однако неясно, может ли какой-либо потенциальный кандидат 2024 года иметь такое же влияние среди электоральной базы, как Трамп.

«Трамп заблокирует способность действительно кого-то другого привлечь внимание. Да, фокус будет и на других людях, которые присматриваются к гонке, и на том, что они собираются сказать, но мы в основном знаем, что они все собираются сказать. Они собираются сказать, что Трамп потрясающий и они были рядом с ним на каждом шагу», — говорит Дуг Хейе, стратег Республиканской партии и бывший пресс-секретарь Республиканского национального комитета. Конечно, будет уделено некоторое внимание тому, что скажут Майк Помпео, Тед Круз или Кристи Ноэм, учитывая, что они тоже рассматриваются в связи с будущими выборами, но так или иначе это будет событие, в котором доминирует Трамп.

Избежит ли CPAC нежелательных событий?

Будучи всегда популярным событием среди консерваторов, CPAC в последние годы приходилось бороться с негативными эпизодами. К примеру, актер Саша Барон Коэн пробрался на CPAC в прошлом году в костюме Трампа в рамках съемок своего последнего фильма «Борат», а одного блогера выгнали с мероприятия 2019 года.

CPAC уже отозвал спикера с конференции этого года после того, как стали известны его былые антисемитские высказывания. Речь идет об онлайн-комментаторе под ником Молодой Фараон. «Мы только что узнали, что некто, кого мы пригласили на CPAC, выразил предосудительные взгляды, которые не имеют никакого отношения к нашей конференции или нашей организации, — написал CPAC в твиттере 22 февраля. — Этот человек не будет участвовать в нашей конференции».

Неясно, сможет ли CPAC избежать дальнейших плохих заголовков в СМИ о своем мероприятии, хотя Конант полагает, что для CPAC они не стали бы катастрофой. «Я думаю, что вся пресса — хорошая пресса для чего-то вроде CPAC. Он процветает благодаря тому, что привлекает внимание средств массовой информации и является местом, откуда исходят новости», — сказал он, добавив, что это событие будет легче контролировать в Орландо, а не в его обычной обстановке вашингтонского пригорода Мэриленда.

Лиз Чейни U.S. House Office of Photography

Будут ли какие-то признаки раскола?

Вряд ли.

Разногласия ненадолго вскрылись в начале этой недели, когда республиканка из палаты представителей Лиз Чейни и лидер меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти разошлись во мнениях по поводу того, должен ли Трамп выступать на CPAC. Однако Чейни и других видных республиканских критиков Трампа на этом мероприятии не будет, а выступающие, как ожидается, останутся в одном ряду с бывшим президентом, особенно те, кто смотрит вперед в 2024 год. «Они могут попытаться найти способы отличить себя от других людей, которые хотят баллотироваться, но они не собираются говорить ничего критического о Трампе. Они все баллотируются не только для того, чтобы стать кандидатом через четыре года или три года, или что-то в этом роде, но и для того, чтобы в основном принять его мантию, — уверен Хейе. — И поэтому они будут щедры в своих похвалах ему».