Грозный, , 14:32 — REGNUM В Чечне за прошедшие сутки выявлено всего десять новых случаев заражения коронавирусом. Это минимальный показатель за последние почти полгода. Численность выздоровевших за эти же сутки в три раза выше — 31 человек, сообщили 26 февраля в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

В настоящее время число «активных» пациентов» в Чечне составляет 462 человека. Общее число носителей инфекции в регионе за все время пандемии достигло 11 275 человек. Из них удалось победить болезнь 10 692 жителям республики. Не спасли врачи 111 человек.

Напомним, в Чечне резкое снижение выявляемых случаев заражения коронавирусом началось с конца января 2020 года. В связи с улучшением ситуации по коронавирусу глава региона Рамзан Кадыров отменил все ограничения, введенные ранее, в том числе масочный режим.

Читайте также: Глава минздрава Чечни объяснил отмену масочного режима