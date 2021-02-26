Киев, 26 февраля 2021, 14:36 — REGNUM Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) предложила сделать Украину парламентской республикой с сильными органами местного самоуправления. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 26 февраля пресс-службой партии.
В ОПЗЖ раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о планах по дальнейшему выстраиванию вертикали президентских префектов — чиновников, которые должны жёстко контролировать ситуацию на местах.
В политсиле уверены, что такие меры приведут не к развитию, а к сворачиванию системы самоуправления.
Напомним, в Верховной раде Украины рассматриваются два закона, предусматривающие наказание за «коллаборационизм» — сотрудничество граждан Украины с Россией.
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