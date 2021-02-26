Киев, , 14:36 — REGNUM Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) предложила сделать Украину парламентской республикой с сильными органами местного самоуправления. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 26 февраля пресс-службой партии.

В ОПЗЖ раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о планах по дальнейшему выстраиванию вертикали президентских префектов — чиновников, которые должны жёстко контролировать ситуацию на местах.

«Попытки реализовать такую модель «децентрализации» в истории Украины предпринимались уже неоднократно. Предшественники нынешнего президента… тоже цеплялись за сохранение своей вертикали власти и президентского контроля над местным самоуправлением», — сказано в заявлении.

В политсиле уверены, что такие меры приведут не к развитию, а к сворачиванию системы самоуправления.

«Полноценную децентрализацию можно провести только за счёт перехода к парламентской республике. Выборности не только руководства общин, но и глав регионального местного самоуправления…», — подчеркнули в ОПЗЖ.

Напомним, в Верховной раде Украины рассматриваются два закона, предусматривающие наказание за «коллаборационизм» — сотрудничество граждан Украины с Россией.

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