Тамбов, , 14:30 — REGNUM Футбольный клуб «Тамбов» раскрыл зарплату игроков, пришедших в клуб в зимнее трансферное окно. Об этом 26 февраля сообщил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

По словам Худякова, «Тамбов» платим арендованным футболистам от 12,5 до 12,8 тыс. рублей. Остальную часть зарплаты им выплачивают их клубы.

Также он добавил, что у тех игроков, которые подписали с клубом постоянный контракт, зарплата составляет не более 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в «Тамбов», который испытывает серьёзные финансовые проблемы, перешли несколько игроков, которые помогут клубу завершить сезон.

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